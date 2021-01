I fratelli medici milanesi Giulio (neurologo) e Giuseppe Scigliano (dentista), pubblicano su “Medical Hypotheses” una proposta al Ministero della Salute di usare il blu di metilene per curare il Covid, confortati da studi del 1876 del chimico tedesco Heinrich Caro e del francese Claude Wischik, che vi ricorse per trattare l’Alzheimer.

Non so se funzionerà, ma quella sostanza, usata per la disinfezione delle vie urinarie (la pipì diventa blu) mi ha ricordato lo scherzo giocato nel 1971 dagli azzurri di scherma (in ritiro a Cervinia) ad un fiorettista un po’ fesso e molto rompiballe. Complice l’anziano medico condotto del Breuil, gli schermidori a cena sciolsero nel vino della vittima un po’ di blu di metilene. Poi se lo “cucinarono” parlando a tavola del grave “morbo del Lago Blu” (un laghetto di Cervinia). “È un virus – spiegò il medico – presente nelle alghe velenose che rendono blu il lago. Chi ne respira le esalazioni in certe stagioni rischia il contagio, che porta in breve alla perdita del membro e poi al cancro. Il primo sintomo è l’urina blu”.

Figuratevi lo sgomento del fesso quando la mattina dopo si accorse di urinare blu. Lui aveva visitato quel laghetto! Si precipitò dal medico-complice, che confermò: “Ahi! È lui, il morbo! Portatelo subito ad Aosta per l’amputazione del pene. Se non la virilità, gli salverete forse la vita!”. Il tapino si disperò per tutto il tragitto, e lo scherzo gli fu rivelato solo sulla porta dell’Ospedale. Ma lui si rifiutò di crederci: “L’ha detto il medico di Cervinia, non è il tipo che scherza”. Volle telefonargli di persona e capì che era davvero uno scherzo solo perché il sanitario, dal Breuil, non riusciva quasi a parlare dalle risate.

