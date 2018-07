Il bosco di Vialfrè a tutta musica “Apolide”, 72 ore di live non stop

Apolide non è per tutti, non lo è mai stato. Ma se è qualcosa è grazie a te e se sarà qualcosa più di un ricordo lo capiremo dopo la nuova edizione che abbiamo curato tutto l’anno per giungere a questo intenso e sfuggente battito d’ali”. Parole che fanno riflettere e che lo staff di “Apolide” ha voluto imprimere nero su bianco come un tatuaggio indelebile sulla pagina di presentazione del festival.

L’area naturalistica Pianezze, l’anfiteatro scavato dal ghiaccio e circondato dalle colline, tra gli alberi del bosco di Vialfrè, è pronta a ospitare, da domani a domenica, settantadue ore di buona musica, installazioni luminose, arte, teatro, letteratura, sport, enogastronomia, campeggio, relax e attività per bambini, in un contesto eccezionale. Anche quest’anno, organizzato dall’associazione culturale To Locals e da Dunter, prometterà al suo pubblico di tutte le età e nazionalità quattro giorni di evasione dalla quotidianità. Un programma ricco a partire da sabato sera, unica data estiva di Samuel, in cui il frontman dei Subsonica sarà accompagnato da una formazione speciale, una travolgente big band alla quale si unirà una serie di ospiti a sorpresa (dalle 23,35).

Un concerto evento che si aggiungerà all’apertura affidata domani al rock de I Ministri (dalle 23,30), alla serata di venerdì dove la protagonista assoluta sarà lei, Alice Merton, che con il suo singolo d’esordio “No roots” ha superato i 100 milioni di ascolti (dalle 23,55) e il pomeriggio di domenica con dj Gruff featuring Gianluca Petrella, ovvero rap e scratch che incontrano note e improvvisazione in un mix inedito e intrigante (dalle 16,45).

Tre palchi su cui si alterneranno più di cinquanta artisti provenienti da tutto il mondo. Il main stage con alcuni dei nomi più interessanti della scena musicale nazionale e internazionale: i dj set di Populous e dei Digitalism, i live di Témé Tan, Myss Keta, Dan Owen, Andrea Poggio, Bianco, Joan Thiele, C+C=Maxigross, Indianizer, Technoir e molti altri.

Il boobs stage, un’area raccolta dedicata a chi ama concerti acustici, incontri e reading con i breakfast live, i concerti mattutini, di Federico Pianciola, Tom Newton e Heart of snake. Senza dimenticare quelli pomeridiani con i suoni dei Lechuck e dei Grimm Grimm, e, tra quelli serali, da segnalare, il produttore e polistrumentista italo-canadese, Bruno Belissimo. Infine, il soundwood stage, per gli appassionati dell’elettronica e della sperimentazione sonora, con le maggiori personalità del clubbing torinese. Un’offerta che sabato proporrà la migliore disco funky house e domenica, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio, un tripudio di italian beat.