Il boss dei fornitori della cocaina è clandestino e senza documenti

I primi due spacciatori erano finiti in carcere il 28 marzo: avevano droga e 2.430 euro in auto, probabilmente frutto del loro “commercio”. Da quegli arresti i carabinieri di Villanova d’Asti hanno continuato a indagare e sono arrivati ad un bar di Chieri: lì dentro, secondo loro, avvenivano parte delle vendite. Per questo il titolare è finito ai domiciliari e una quarta complice ha ricevuto l’obbligo di firma. Lunedì il cerchio delle indagini si è chiuso con l’arresto di Josè Alfredo Diaz Del Castillo, 47enne dominicano ritenuto il fornitore e quindi punta dell’attività di spaccio, che partiva da Torino, passava da Chieri e arrivava fino all’Astigiano.

I militari della Compagnia villanovese stavano indagando da un anno e hanno ottenuto i primi risultati proprio il 28 marzo: hanno intercettato lungo l’autostrada Massimiliano Tripodi e Luca Tarsitano, entrambi 44enni residenti a Chieri. Poi li hanno pedinati e fermati al casello di Santena, all’ingresso della tangenziale torinese: a bordo dell’auto c’erano i contanti, ma anche 2 grammi di marijuana, 11 grammi di hashish, 53 grammi di cocaina. Tutto sequestrato, mentre i due chieresi sono finiti in carcere. In seguito i carabinieri e Onelio Dodero, pubblico ministero della procura di Torino, hanno continuato a indagare: grazie a intercettazioni e appostamenti, hanno accertato che nel bar del centro di Chieri avveniva parte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Per questo, ai primi di giugno, hanno sono scattati gli arresti domiciliari per il barista, Massimiliano Fumagalli, 52 anni. Obbligo di firma, invece, per Stefania Arena, convivente di Tripodi e ritenuta sua complice nella ricerca dei clienti al dettaglio.

Adesso è stato individuato il fornitore, Del Castillo: i carabinieri hanno faticato a rintracciarlo perché non ha il permesso di soggiorno né altri documenti di identità. Non aveva residenza o occupazione ufficiale in Italia e viveva in subaffitto da un altro dominicano.

Ma, per non farsi trovare, aveva messo un cognome italiano al citofono e teneva i contatti con i clienti attraverso schede telefoniche intestate a prestanomi di varie nazionalità. E, soprattutto, sostituendo di continuo schede e cellulari per ridurre il rischio di essere rintracciato.

Però i miliari hanno stretto il cerchio seguendo gli acquirenti e alla fine sono risaliti a lui: le indagini hanno attestato che Del Castillo ha ceduto almeno 2 chili di marijuana e 600 grammi di cocaina, con un valore stimato di 65 mila euro.