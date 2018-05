C’era una volta la banca. Un posto dove i privati andavano a depositare i loro risparmi per metterli al sicuro e le aziende si facevano prestare del denaro. Finita l’epoca in cui il massimo investimento erano i Bot e i Cct, impiegare i risparmi o gli attivi aziendali in piani d’investimento complessi e “bilanciati” diventò prassi comune per privati e aziende.

Ma siccome nessuno “nasce imparato” e quello degli investimenti è un campo minato, ogni filiale aveva dei consulenti che consigliavano le operazioni più sicure e redditizie. Tutto si reggeva sul rapporto di fiducia nato fra il cliente e la banca, che in un quartiere o in un paese non è altro che una bottega con il frac.

Finché un giorno il bottegaio in frac decise di metterlo nel frac ai clienti, approfittando di quella fiducia e consigliando investimenti che avrebbero azzerato i loro risparmi, ma fatto guadagnare molto la banca. Furono appioppati titoli spazzatura, obbligazioni farlocche, persino diamanti al triplo del prezzo di mercato, e migliaia di persone persero tutto.

A Torino due settantenni, spaventati dalla crisi di governo e dalle voci sull’uscita dell’Italia dall’euro, hanno deciso di ritirare dalla banca tutti i loro risparmi (100mila euro) e portarli a casa, mettendoli in cassaforte. Siccome però questa non si chiudeva, han chiamato un “tecnico” che gliel’ha aggiustata, poi si è introdotto in casa in loro assenza, l’ha aperta e ripulita.

Morale uno: delle banche, come degli avvocati, è più facile dirne male che farne a meno. Morale due: meglio farsi derubare da un onesto scassinatore che dalla banca stessa. Almeno i soldi tornano in circolazione e alzano il Pil.

