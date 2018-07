Il broker svuota il conto alla vedova. Nessuna giustizia: è tutto prescritto

Un’altra giornata di ordinarie prescrizioni in tribunale. E un altro imputato graziato – almeno in parte – dal tempo che scorre troppo veloce per una macchina della giustizia troppo lenta. A farne le spese, questa volta, è una giovane madre rimasta vedova nel dicembre 2004, quando il marito è morto in un incidente stradale. L’assicurazione le ha versato un risarcimento di circa 200mila euro e Maria (la chiameremo così) ha deciso di investire questa somma e 100mila euro ricevuti in eredità dal padre per garantire un futuro a sua figlia, una bimba ancora piccola che dovrà crescere senza papà. I soldi (che per fortuna non comprendono la somma destinata alla minore, vincolata secondo le indicazioni del giudice tutelare) vengono affidati a Massimo Peruzzi, 45 anni, un ex promotore finanziario che dopo aver lavorato in altre società si è messo in proprio. Peruzzi, che nel tempo ha ottenuto la fiducia di Maria, ed è perfettamente consapevole del suo dramma. Ma il denaro svanisce nel nulla, con quello investito da Franco, un artigiano, anche lui cliente dell’ex broker.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI