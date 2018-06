Il cagnolino assetato si beve…l’ombra della fontanina

"Fido" alza il musetto e fa per bere, ma lo sguardo (e la lingua) non sono diretti verso lo scroscio d'acqua

Il cane assetato si beve…l’ombra della fontanina. Ma in tutti i sensi! Il rivolo d’acqua che scende nella tanica verde, proietta, infatti, un’ombra sul muro retrostante. “Fido” alza il musetto e fa per bere, ma lo sguardo (e la lingua) sono diretti verso l’ombra e non verso lo scroscio d’acqua fresca. La scena fa un po’ ridere…