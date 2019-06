Il cagnolino furbetto è anche il più intelligente: ecco come “bypassa” l’ostacolo

La parete non rappresenta un ostacolo per il "piccoletto"

Loro abbaiano e scodinzolano, lui no

C’è un muro che divide due cani di grossa taglia: i due animali cercano il “contatto”. Scodinzolano, abbaiano, provano ad arrampicarsi ed a scrutarsi nelle finestrelle aperte sulla parete. Non si accorgono che il muro è…interrotto e che a pochi passi da loro c’è una grossa apertura. Lo fa un terzo cagnolino, il più piccolo e furbetto ma anche il più intelligente: come se nulla fosse, il cagnolino imbocca l’apertura, esce in strada e si avvicina ad uno dei due cani.