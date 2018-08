Il cantiere chiude in ritardo: «Incassi a picco in estate»

Finiranno nelle prossime ore i lavori per la posa dei nuovi binari del tram in via San Tommaso, via Bertola e via Santa Teresa. Nella giornata di venerdì sono finite le operazioni di asfaltatura, oggi verrà ridisegnata la segnaletica orizzontale e, a partire da domani, la strada sarà riaperta agli utenti e le fermate dei mezzi pubblici torneranno operative. Un bel risultato in termini di viabilità che tuttavia ha comportato non pochi disagi per i commercianti della zona. «La situazione è tragica – afferma Elena, responsabile del negozio di abbigliamento Urban Jungle di via San Tommaso – A causa del brusco calo degli incassi, a luglio siamo stati costretti e lasciare a casa una persona e ora siamo rimasti in due».

Il lavori, iniziati lo scorso 26 giugno, hanno avuto ricadute importanti negli incassi di molti negozi nella via. «Come si fa a chiudere una strada per oltre due mesi? – si domanda Gabriele Ferrara, proprietario insieme al fratello dell’omonima Pescheria – Noi lavoriamo tanto con la clientela che viene della Collina e della Crocetta. Senza macchina non vengono e noi abbiamo registrato un calo del fatturato di oltre il 50%». Anche i due bar di via San Tommaso, l’Ascot e l’Atrium hanno visto diminuire drasticamente la clientela a causa della deviazione di ben 13 linee. Non da meno, a farsi sentire è stato il problema del carico e scarico delle merci. «Con la strada chiusa siamo costretti a scaricare il camion in via Santa Teresa e a portare la merce in negozio con il carrello» dicono ancora dalla Pescheria. Allo stesso modo, anche chi abita in zona ha dovuto avere a che fare con i disagi portati dai lunghi mesi di cantiere. «Ogni mattina, alle sette e un quarto in punto, gli operai iniziavano a spaccare. Tenendo le finestre aperte per il caldo è stato un incubo» racconta una signora.

A contribuire alla crescita del malcontento poi si è aggiunta la proroga della fine dei lavori. In un primo momento infatti i disagi sarebbero dovuti terminare il 10 agosto ma, per problemi tecnici, il termine è slittato fino alla fine del mese. Ora, con il ripristino delle fermate, il rientro per molti dalle vacanze e la riapertura delle scuole, le attività di via San Tommaso e via Bertola sperano di poter tornare alla normalità, nonostante il danno subito.