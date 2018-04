Il Carignano di Torino è il primo teatro green d’Italia: tagliato il 23% dei consumi

Il Carignano di Torino è il primo teatro green d’Italia. L’obiettivo è stato raggiunto grazie alla tecnologia della startup torinese Enerbrain, che ha installato un nuovo sistema di gestione energetica con 14 sensori ambientali. Il meccanismo regola gli impianti di climatizzazione esistenti, la cui programmazione viene affinata continuamente grazie a un algoritmo controllato da una app. Il risultato è un taglio dei consumi del 23% e una riduzione di emissioni nell’ambiente che entro l’estate raggiungerà le 15 tonnellate di Co2 e corrisponde ad aver fatto crescere in 1 anno 99 alberi.

MIGLIORAMENTO COINVOLGERA’ ANCHE SPETTATORI

Il miglioramento coinvolgerà il benessere degli spettatori, che potranno contare su qualità dell’aria e temperatura ideali in tutte le stagione e in ogni zona del teatro, dalla platea alla galleria. Nel foyer del Carignano uno schermo comunicherà al pubblico in tempo reale la percentuale di risparmio energetico, ma anche le tonnellate di CO2 non immesse nell’ambiente e il numero di alberi salvati.