Il caro insulti

Una volta l’ingiuria era reato penale. Si rischiava la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a 516 euro. Poi nel 2016 è stata depenalizzata ed è diventata un “illecito civile” con multe da 100 a 8000 euro. Ma questo regola solo i rapporti fra offensore e offeso. Quel che adesso complica maledettamente l’atto di insultare è il “terzo coinvolto”. La “parte civile”. Bisogna stare molto attenti a cosa si usa come insulto, perché attribuire valenza offensiva a una categoria potrebbe costare ben più caro di 8000 euro. A dire “sporco negro” insorge Blm. A dire “frocio” te la fan pagare quelli di Lgbt. A dire “asino” ti fan causa gli animalisti. A dire “scemo” s’incazzano le leghe in difesa degli handicappati. In Francia ci sarà presto il reato di glottofobia: vietato prendere in giro qualcuno per come parla. Niente più sfottò per accenti, cadenze, inflessioni, difetti di pronuncia, erremoscie. Il reato sarà equiparato a omofobia, razzismo, sessismo, fanatismo religioso, con multe fino a 45 mila €uro. Un esempio di quest’andazzo è quel che è capitato a Martano. Il Comune pugliese ha lanciato una campagna di comunicazione non convenzionale per il Covid che dice: “non vi chiediamo di mettere una pigna in c**o, solo una mascherina davanti a naso e bocca”. Apriti cielo! E’ subito insorta l’arcigay , denunciando la “denigrazione di chi pratica il sesso anale”. Che però non è monopolio degli omosessuali: s’indigneranno anche i sodomiti eterosessuali? “Ma noi ci riferivamo – dicono a Martano – allo spiacevole dolore che si proverebbe con l’introduzione di una pigna nell’ano”. Illusi. A sentir definire spiacevole il dolore si offenderanno subito i sadomaso del Bdsm. Non se ne esce.

