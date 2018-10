Si arricchisce di un nuovo capitolo il caso Cristiano Ronaldo. Secondo il quotidiano portoghese Correio da Manha, sarebbe stato il Real Madrid a pressare il campione affinché pagasse Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro.

La Casa Blanca avrebbe convinto CR7 a corrispondere alla donna i 375mila dollari previsti dal patto di riservatezza siglato nove anni fa perché temeva possibili ripercussioni negative in termini di immagine.

Il giornale lusitano riferisce anche dell’incontro andato in scena a Lisbona tra l’attaccante della Juventus e i suoi legali, che, per smontare le accuse, farebbero leva sul fatto che Ronaldo e la Mayorga tornarono in discoteca (rimanendoci per ore) dopo il rapporto sessuale.