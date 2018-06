IL CASO. Dormono in una tenda rotta. Colletta per Marco e Angela

Da un mese vivono dentro una tenda, regalata da un amico, che purtroppo si è anche rotta. Causando un via vai, certo non desiderato, di blatte.

Insomma piove proprio sul bagnato per Marco, 43 anni, e Angela, 44 anni, la coppia che ha trovato asilo in piazza Montale, nel cuore del quartiere Vallette.

Tra gli uffici postali e il mercatino rionale. Nell’attesa di una casa popolare – i due hanno presentato la domanda – la coppia ha deciso di lanciare un appello ai residenti.

«Abbiamo bisogno di una nuova tenda – racconta Marco – perchè quella che abbiamo si è rotta e così non riusciamo a vivere. Il nostro primo pensiero, ora, è avere un tetto sicuro. Ma se qualcuno vuole donarci anche del cibo o altri aiuti è ben accetto».

Marco, dopo il nostro ultimo appello lanciato su queste colonne, ha trovato qualche anima pia pronta a dargli qualche ora di lavoro. E lui, ex operaio e lavapiatti, ne ha approfittato mettendosi in tasca qualche euro. Ma l’invalidità rimane un problema, così come la mancanza di un vero tetto e di uno stipendio.

«La domanda per la casa popolare – racconta l’uomo – è in fase avanzata ma nel frattempo siamo costretti a rimanere qui. Senza sapere cosa ne sarà di noi un domani». In loro aiuto anche la consigliera del Pd della circoscrizione Cinque, Mary Gagliardi, che ha diffuso un video via social.

«Sarebbe bello trovar loro qualcosa di meglio di una tenda, ma in alternativa ci si accontenta anche di quello». Benchè l’estate sia alle porte, infatti, rimane il problema del freddo che, prima o poi, tornerà a farsi sentire.