IL CASO. Il Barattolo trasloca nell’area Tne: i residenti in strada per protesta

Il Comune di Torino, durante la riunione dei Capigruppo consiliari, ha ufficialmente sciolto le riserve. Il Barattolo, il mercato del libero scambio di Torino, si trasferirà dalla circoscrizione Sette alla Due.

Passando dalle attuali aree di via Carcano e San Pietro in Vincoli all’area Tne di Mirafiori Sud, tra via Plava e via Anselmetti. Una nuova collocazione scelta dalla Città e arrivata, come promesso, in primavera. Considerata come «la soluzione migliore per dare una sede idonea alle attività di libero scambio».

Ma alla notizia si è sollevato il solito polverone. In primis ci penseranno i residenti a dare il benservito al suk, scendendo in strada questa mattina. L’appuntamento è già stato fissato: alle ore 9 in via Onorato Vigliani, angolo via Artom. Con le famiglie ci sarà anche la Lega Nord. «Manifesteremo insieme agli abitanti di Mirafiori – spiega il capogruppo della Lega Nord, Fabrizio Ricca – non solo contro lo spostamento del Suk in questo quartiere, ma per chiedere la sua chiusura definitiva».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI