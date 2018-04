IL CASO. Torino, neonato con due madri non registrato all’ufficio anagrafe: è polemica

Polemica a Torino. Il Comune ha detto no al riconoscimento di Niccolò Pietro, figlio di due madri concepito con la procreazione assistita in Danimarca.

La denuncia è arrivata da Chiara Foglietta, consigliera Pd, che si è presentata con la compagna Micaela Ghisleni all’ufficio anagrafe lo scorso 13 aprile.

E’ stato un problema di vuoto normativo secondo l’avvocato della coppia Alexander Schiester. “. “L’anagrafe usa le formule previste dal Ministero nel 2002 che ignorano la riproduzione assistita. Ciò accade anche per coppie di sesso diverso, o donne senza partner: l’anagrafe obbliga a dichiarare che la nascita deriva da una unione naturale con un uomo”.

Per tale motivo la consigliera del Pd Foglietta si è rifiutata di rivelare il falso. Così ha dichiarato. “Ci viene negato il diritto di inserire dichiarazioni veritiere nell’atto di riconoscimento e a nostro figlio il diritto a un’identità corrispondente alla realtà e a conoscere gli eventi che hanno determinato la sua esistenza”.

IL COMMENTO APPENDINO. Questo il commento di Chiara Appendino, sindaca di Torino. “La legge al momento non prevede il riconoscimento dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali nati in Italia. Personalmente sono favorevole e disponibile a procedere con la registrazione, ma in un contesto di vuoto normativo quale quello attuale, potrebbe non essere garantito il diritto tanto dei genitori quanto dei figli”.