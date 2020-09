IL CASO VANNINI. Chiesta la condanna a 14 anni di galera per l’agente segreto

La notte del 17 maggio del 2015 Antonio Ciontoli, un militare dei servizi segreti, avrebbe lasciato morire Marco Vannini, 20 anni, per nascondere l’errore di aver fatto partire un colpo d’arma da fuoco che ha colpito il giovane. Su questo presupposto il pg ha chiesto la condanna di Ciontoli con l’accusa di omicidio volontario a 14 anni di reclusione per la morte di Marco. Ma nel processo d’appello bis il pg ha anche chiesto la condanna sempre per omicidio volontario a 14 anni di reclusione del resto della famiglia Ciontoli, i due figli Martina e Federico, nonché della moglie Maria. Una svolta, perché nelle precedenti fasi del procedimento, i familiari di Ciontoli sono stati ritenuti colpevoli di omicidio colposo. Secondo il pg, i familiari hanno accettato le scelte del capofamiglia ed hanno concorso alle conseguenze delle decisione di Antonio Ciontoli di lasciare morire Marco. Avevano avuto un’ora per evitare la tragedia e invece nessuno ha fatto qualcosa per salvarlo. Tutti avrebbero aderito all’intenzione di Antonio di ritardare l’intervento dei soccorsi. Tutti avrebbero contribuito all’aggravamento delle condizioni di Marco. Il pg, nella requisitoria, ha compiuto una mossa anomala: si è rivolto alla Corte d’appello d’assise, chiedendo, come subordinata, la condanna di Martina, di Federico e della moglie Maria a nove anni di reclusione sempre con l’accusa di omicidio volontario in caso di riconoscimento delle attenuanti generiche ai familiari. Come ha sottolineato il pg, «il piano ordito da Ciontoli ed eseguito dai familiari non ha retto solo perché un serie di intercettazione ambientali hanno svelato lo sparo. Senza le intercettazioni, la strategia di Ciontoli avrebbe potuto funzionare nascondendo quanto successo nella villetta cinque anni fa». Il processo sulla morte di Marco Vannini è stato caratterizzato «da menzogne, bugie e reticenze messe in atto dalla famiglia Ciontoli e finalizzate a trovare una linea comune che potesse inquinare le prove». Ecco i fatti che inchiodano Antonio e i familiari, secondo l’accusa. Antonio Ciontoli per sbaglio lascia partire un colpo di arma da fuoco e ferisce Marco. Ha paura di perdere il posto di lavoro e allora convince i familiari a coprirlo. Ci sono ben 11 significativi riferimenti indicati dalla Cassazione che dimostrano come «tutti gli imputati abbiano mentito in continuazione». Federico Ciontoli, infatti, non fa alcun riferimento al presunto colpo in aria nella telefonata al 118. Parla di Marco in preda a un attacco di panico. Martina Ciontoli, come chiunque, è stato presente quella notte nella casa, ha sentito il rumore dello sparo. «Perché Antonio ha aspettato tanto? Perché – ha concluso il pg – il ferimento di Marco è un dato di fatto che comunque produrrà delle conseguenze negative sul lavoro di Antonio. Quindi meglio lasciare morire Marco, ha pensato Ciontoli secondo il pg.