Il centro storico in crisi nera: «Un negozio su 4 è chiuso»

Non sembra avere fine la crisi dei negozi in centro città che ha lasciato dietro di sé una scia di serrande abbassate. La situazione appare però particolarmente critica nei dintorni di piazza Savoia, nel quartiere settecentesco juvarriano compreso tra via Garibaldi, corso Palestro, via Santa Chiara e via delle Orfane, dove almeno una decina di attività hanno chiuso definitivamente i battenti negli ultimi anni. Se in via Santa Chiara le saracinesche sono tutte abbassate da tempo e i negozianti non si sognano più di aprire bottega, in via del Carmine, a due passi dalla chiesa, sono sparite la cancelleria e la tintoria. Stesso discorso per via San Domenico, dove hanno chiuso un centro estetico e un negozio di giocattoli. Una sfilza di serrande abbassate anche a Palazzo Salterio, residenza dello Juvarra, che un tempo ospitava un’agenzia interinale.

Al civico 17 di via Bligny, gli ingressi al piano terra sono sbarrati, così come le persiane di tutti gli appartamenti sovrastanti. Dalla via sono fuggiti anche una galleria d’arte e un tatuatore. I negozianti che resistono lamentano inoltre un grande turnover e il problema della ztl che limita gli accessi delle auto. E poi le spese da pagare troppo elevate rispetto agli incassi. «Tra le tasse del suolo pubblico e dell’immondizia, fatichiamo parecchio» affermano i gestori del bistrot Vicolo Divino in via San Domenico 34, all’angolo con via dei Quartieri. Il problema più grande comunque sembra essere la mancanza di passeggio in una delle zone più belle del capoluogo sabaudo. «Da quando sono andati via gli uffici abbiamo perso tanti clienti» spiega Antonietta Altamore, presidentessa dell’associazione commercianti Centro Storico che annovera tra i motivi della crisi, anche la presenza di edifici abbandonati. Ma di certo i negozianti non si perdono d’animo. «Organizziamo tante iniziative culturali – aggiunge Altamore – ma vorremmo che il Comune ci desse una mano, pianificando eventi cittadini anche nel nostro quartiere».