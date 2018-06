Il centro storico presenta il conto: «Basta con i furti e l’abusivismo»

È allarme sicurezza nel centro storico di Torino. Furti continui, danneggiamenti e abusivismo hanno fatto drizzare le antenne ai commercianti di zona, che ora chiedono un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale. Tantissimi gli esercizi finiti nel mirino dei malintenzionati, in tempi più o meno recenti: “Piccoli Animali” e “Goblin” in via dei Quartieri, ma anche la pasticceria “Tirmesù” di via dei Mercanti oppure, appena quindici giorni fa, il negozio di calzature “Due Lune” di via del Carmine. E l’elenco potrebbe continuare ancora.

Negozi colpiti sia da gruppi di zingari, sia da bande di ragazzini – le cosiddette “baby gang” – attive soprattutto il sabato sera. «In questi ultimi anni – lamenta Antonietta Altamore, presidente dell’associazione commercianti Centro Storico Torino – le cose sono cambiate in peggio. Ad eccezione di via Garibaldi, dove il continuo passaggio di gente funge un po’ da deterrente per i criminali, le altre strade sono abbandonate e la polizia municipale si limita a fare le multe. Non ce la facciamo più, chiediamo un maggior dispiego di forze dell’ordine».

Ad aggravare, se possibile, il problema, ci si mette anche la scarsa illuminazione nelle vie dopo il tramonto. «Non c’è luce fino alle 21 di sera. E se in estate il disagio è accettabile, d’inverno non può esserlo». A fronte di queste problematiche, questioni quali sporcizia e decoro urbano sembrano piccolezze. Eppure ci sono eccome. «Gli operatori passano raramente e così dobbiamo pensarci noi, pulendo tutti i giorni anche aree non di nostra competenza, per far si che le persone non camminino in mezzo alla spazzatura».

Nello specifico, gli esercenti puntano il dito contro i marciapiedi della prefettura, della caserma di corso Valdocco, di piazzale Piccinini e della vecchia autorimessa di via Bligny. «È intollerabile che parte del centro storico della nostra città versi in questo stato. Va dato un segnale forte affinché i commercianti possano continuare a credere nel loro quartiere», afferma Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati, che ha portato il problema all’attenzione di Palazzo Civico. «Pur non potendo mantenere presidi fissi in zona, abbiamo comunque intensificato i controlli, anche grazie al progetto ‘In centro’», replica l’assessore alla Sicurezza, Roberto Finardi. È quello che sperano i commercianti, che tra l’altro si stanno preparando a “Borgo in Fiore”, la festa di zona in programma questa domenica dalle 10 alle 19.