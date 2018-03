Il centrodestra si spacca sulla moglie del sindaco

Tra polemiche, veleni e vecchie ruggini, si preannuncia bollente la campagna elettorale che porterà Orbassano al voto di maggio. Quattro i grandi poli che si contenderanno lo scranno di palazzo civico: da un lato Pd e Movimento 5Stelle, il primo impegnato nel ricostruire le proprie fondamenta dopo il risultato negativo delle politiche e il secondo che, viceversa, ne esce rafforzato.

Segue a ruota un centrodestra spaccato a metà con Forza Italia e Lega che, a differenza del panorama nazionale, correranno da separati in casa, entrambi appoggiati da svariate liste civiche a sostegno dei candidati in pectore Cinzia Bosso (FI) e Giovanni Falsone (Lega). A questi, si aggiunge la lista civica Onda Orbassanese guidata dall’outsider Carmelo La Rocca, creatore del gruppo facebook “Orbassano senza Censura”, indipendente ma aperto alla collaborazione con gli altri partiti.

Resta per ora alla finestra Liberi e Uguali, formazione nata a ridosso delle politiche per dare nuovo slancio al centrosinistra, ma che non ha ancora preso decisioni ufficiali, mentre Fratelli d’Italia dovrebbe ufficializzare a giorni il suo appoggio alla Lega. Ciò che è certo è che molti nodi verranno al pettine dopo Pasqua, quando verranno ulteriormente definiti assetti e schieramenti.

La battaglia più aspra si combatte sicuramente tra le fila del centrodestra dove Forza Italia e Lega correranno, appunto, divise. A spezzare l’alleanza stipulata alle amministrative del 2013, è proprio il nome di Cinzia Bosso, moglie del sindaco uscente. Consigliera comunale e presidente della commissione bilancio, Bosso sarà sostenuta, oltre che da FI, dalle liste civiche Obiettivo Orbassano, Progetto Comune e La Città per Bosso.

Non ha però ottenuto il consenso del direttivo del Carroccio che sin da subito l’ha inquadrata come candidata imposta e non rappresentativa di tutto il centrodestra. Nomina, infine, che ha portato al definitivo allontanamento della presidente del consiglio comunale e berlusconiana Elena Masante, che si era messa a disposizione per una possibile candidatura e ora in corsa con una delle liste di appoggio alla Lega.

Polemiche a cui replica lo stesso Gambetta: «Il nome di Cinzia Bosso è stato inserito in una rosa di persone ritenute adatte per governare Orbassano ed è stato scelto in accordo con il gruppo. Abbiamo più volte chiesto e alla Lega di venire con noi – precisa -, siamo comunque il primo partito della città con il 17% ottenuto alle scorse elezioni».

La Lega correrà dunque in concerto con altre quattro liste, i cui in nomi non sono stati ancora resi noti: una di esse fa riferimento proprio a Giovanni Falsone, le altre a Giovanni Gallo, ex assessore di Gambetta, Giuseppe Raso, vicino al mondo socialista ed ex consigliere comunale, e a Mario Chisari.

Viaggia compatto il Pd che proprio dalla spaccatura del centrodestra potrebbe trarre vantaggio. A brandire lo stendardo Dem – orfano però di Moderati e Socialisti che non sono riusciti a chiudere le liste sarà il medico Roberto Taglietta, fuoriuscito dalle primarie, che incassa anche l’appoggio di una nuova lista civica. Balla da solo, come di consueto, il M5s che ha da poco presentato il candidato Andrea Suriani e “spedito” a Roma la consigliera e neo senatrice Elisa Pirro. Ambiente e territorio i capisaldi del suo programma.