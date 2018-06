Un grosso coccodrillo di quasi tre metri era stato visto aggirarsi in un quartiere di una cittadina in Florida, mettendo in serio pericolo i bambini che stanno giocando in strada. Così è stato chiamato un cacciatore di coccodrilli che è riuscito a catturare l’alligatore.

Il cacciatore ha legato l’alligatore e lo stava caricando su un furgoncino, quando l’animale, alquanto arrabbiato, lo ha steso con una testata.