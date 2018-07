IL COLPO DEL SECOLO. Mega villa per Cristiano Ronaldo

Tra presunti avvistamenti in città e la speranza dei tifosi bianconeri, quella per Cristiano Ronaldo è ormai più che una semplice trattativa. Infatti le indiscrezioni raccontano di una fumata bianca molto vicina. A cominciare dal fatto che CR7 avrebbe già quasi scelto la casa venire a vivere a Torino. Intanto il direttore generale Beppe Marotta che si trova a Milano, sede del quartier generale delle trattative di mercato bianconere, a domanda precisa sul fatto che i tifosi juventini possono sognare Cristiano Ronaldo, si è trincerato dietro un: «Non parlo, non parlo».

MAGLIE PRONTE?

Nell’epoca delle fake news spesso rimbalzano notizie fantasiose, sopratutto in sede di mercato estivo. Tanto che nelle scorse ore, e per ben due volte, il Real Madrid ha pubblicato sul proprio sito due comunicati ufficiali per smentire le indiscrezioni di mercato che volevano un accordo con il Paris SaintGermain per l’acquisto prima di Neymar e poi di Mbappè. Smentite tempestive da parte del club di Florentino Perez che lo stesso non sta facendo in queste ultime 48 ore per raffreddare le voci su Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un altro indizio del fatto che la trattativa c’è ed è in piedi. E proprio oggi il numero uno della Casa Blanca ne parlerà con Jorge Mendes, potente agente di Cristiano Ronaldo, d’urgenza per parlare del futuro del campione portoghese. Filtrano inoltre notizie sul fatto che nei capannoni di produzione dell’Adidas, sponsor dei bianconeri, si starebbero già stampando le maglie della Juve di Cristiano Ronaldo. Se ne farà una ragione Cuadrado, che al rientro dopo le vacanze dovrà lasciare l’amato numero 7 per cederlo al cinque volte Pallone d’Oro. A lasciargli il posto in attacco sarebbe invece Higuain: Juventus e Chelsea avrebbero già trovato l’accordo per il trasferimento del Pipita sulla base di 60 milioni di euro. Vigile sulla questione anche la Ea Sports, che produce il gioco di calcio per consolle Fifa. L’edizione 2019 del gioco avrà proprio CR7 come uomo immagine di copertina, per ora in maglia Real Madrid, ma non è detto che la casa di videogiochi dovrà cambiare in corsa i colori della cover.

CR7 CERCA CASA

Dalla Spagna ne sono certi e il quotidiano spagnolo “Marca” insiste sul fatto che Ronaldo stia già cercando casa a Torino. Due le possibilità in piedi. Una mega villa da mille metri quadrati che si trova in strada San Vito Revigliasco: con otto camere da letto distribuite su tre piani, con tanto di piscina coperta e ben due ingressi segreti. Perfetta per la privacy di un campione del calibro di Cristiano Ronaldo. Una casa in passato già “testata” da altri campioni bianconeri, ci hanno infatti vissuto per un periodo sia Fabio Cannavaro sia Zinedine Zidane. Nel 2006, nella stessa villa, gli U2 in tournée a Torino scelsero di non soggiornarvi per l’elevato prezzo di affitto: circa 45mila euro al giorno. L’altra opzione potrebbe essere invece una villa da 700 metri quadrati in pieno centro, già accostata ad Higuain quando arrivò da Napoli, nell’esclusiva zona Crocetta (vicino alla ex sede del club bianconero in corso Galileo Ferraris). Qui troviamo soffitti affrescati, sei bagni, piscina interna, palestra, bagno turco e ampio giardino. Costo di affitto da 30mila euro al mese.