IL COLPO DEL SECOLO. Ronaldo-Juve, è ufficiale: al Real 112 milioni [IL COMUNICATO]

Andrea Agnelli vola da Cristiano Ronaldo. Il presidente della Juventus è partito in mattinata da Pisa con un volo privato, con cui ha raggiunto Kalamata, nel Peloponneso, località a pochi km di distanza dal resort extralusso di Navarino dove l’asso portoghese sta sostenendo le sue vacanze dopo l’eliminazione al Mondiale con la sua nazionale.

Il numero uno del club bianconero è stato avvistato da un addetto all’aeroporto. Al suo fianco la compagna Deniz Alkalin, mentre nessun altro dirigente bianconero era in compagnia del presidente.

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 10 luglio 2018

La circostanza alimenta voci e suggestioni. Dall’entourage di CR7 filtrano commenti possibilisti in merito a un possibile annuncio del trasferimento in bianconero già in giornata, anche se probabilmente bisognerà attendere prima la giunta direttiva del Real Madrid, in programma nelle prossime ore.

DALLA SPAGNA: “STASERA SARA’ DELLA JUVE”.

In Spagna danno ormai per certo l’affare. Secondo quanto riferiscono ‘Marca’ e ‘As’, il “Real Madrid accetterà l’offerta di 100 milioni”. “Manca solo l’annuncio ufficiale” (potrebbe arrivare in serata), ma il “trasferimento è chiuso”.

AGGIORNAMENTO ORE 17:00: E’ FATTA!

E’ fatta tra la Juventus e il Real Madrid per 112 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto di 4 anni da 30 milioni di euro all’anno. Forse lunedì la presentazione.

AGGIORNAMENTO ORE 17:35: E’ UFFICIALE, IL COMUNICATO DEL REAL!

“El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.

Hoy el Real Madrid quiere expresar su agradecimiento a un jugador que ha demostrado ser el mejor del mundo y que ha marcado una de las épocas más brillantes de la historia de nuestro club y del fútbol mundial.

Más allá de los títulos conquistados, de los trofeos conseguidos y de los triunfos alcanzados en los terrenos de juego durante estos 9 años, Cristiano Ronaldo ha sido un ejemplo de entrega, de trabajo, de responsabilidad, de talento y de superación.

Se ha convertido además en el máximo goleador de la historia del Real Madrid con 451 goles en 438 partidos. En total 16 títulos, entre ellos 4 Copas de Europa, 3 de ellas consecutivas y 4 en las últimas 5 temporadas. A título individual, con la camiseta del Real Madrid ha ganado 4 Balones de Oro, 2 The Best, y 3 Botas de Oro, entre otros muchos galardones.

Para el Real Madrid Cristiano Ronaldo será siempre uno de sus grandes símbolos y una referencia única para las próximas generaciones.

El Real Madrid será siempre su casa“.

LA LETTERA D’ADDIO DI RONALDO AL REAL: CLICCA QUI PER LEGGERLA

ANCHE IL SITO DELLA JUVE UFFICIALIZZA RONALDO:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Real Madrid Club De Fùtbol S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 100 milioni, pagabili in due esercizi, oltre il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per € 12 milioni.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quadriennale fino al 30 giugno 2022“.