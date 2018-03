Il comitato popolare Vallette occupa la vecchia bocciofila

Il comitato popolare Vallette-Lucento ha occupato la vecchia bocciofila del quartiere Vallette, in via dei Gladioli 11. Il gruppo, composto da una ventina di persone, è entrato nello spazio di competenza circoscrizionale, rompendo i lucchetti, e ha iniziato a risistemare l’area pulendo la pista da bocce e potando gli alberi.

«L’intento – spiega il presidente del comitato, Thomas Lussi – è quello di creare un centro di aggregazione e uno sportello sociale, oltre a organizzare doposcuola per i ragazzi, attività sportive e culturali e ripristinare la pista da bocce per gli anziani».

Il fatto ha letteralmente spaccato in due l’opinione pubblica. «Seppur non condividiamo tale modalità – scrive il gruppo consiliare del M5s della circoscrizione Cinque su Facebook – non ci sentiamo di condannarli in quanto capiamo la necessità dei cittadini che negli anni si sono visti desertificare il quartiere».

Di parere totalmente opposto invece il presidente della Circoscrizione Cinque Marco Novello che ha giudicato l’atto «un reato penale» e si è detto «allibito per il comportamento del comitato e dei 5Stelle. Anche perché – ha proseguito Novello – sapevano benissimo che tale spazio era già stato assegnato ad un’associazione giovanile del quartiere».

L’associazione in questione è Quinto Polo, affiliata Arci, composta da giovani delle Vallette che avevano iniziato un percorso con la circoscrizione per il riutilizzo dell’ex bocciofila. «L’8 gennaio – ricorda il presidente di Quinto Polo, Enrico Di Fabio – avevamo presentato il bando e poi il progetto che prevede la creazione di un centro di protagonismo giovanile, con tanti corsi, un palco libero per chi vuole fare musica, e la trasformazione della pista da bocce in un’area verde aperta». «L’occupazione della bocciofila di via dei Gladioli è un atto inaccettabile. Siamo certi che la giunta prenderà le distanze da questi atteggiamenti» è la replica del Coordinamento dei presidenti di Circoscrizione.