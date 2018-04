Il computer esplode nella notte e lʼufficio va a fuoco

In un video, il momento scioccante in cui esplode un pc portatile e incendia alcune aree di un ufficio a Letchworth, nell’Hertfordshire.

Durante la notte, il computer portatile di Steve Paffett, si è acceso mentre era in carica. A svegliare Paffett è stato l’allarme collegato a un sensore posizionato nell’ufficio e attivato dall’incendio: ha acceso immediatamente l’app di videosorveglianza e con orrore si è reso conto che la scrivania stava andando a fuoco, si è vestito in preda al panico, lanciato in ufficio e chiamato il pronto intervento.

Prima che arrivassero i pompieri, Paffett ha tentato di spegnere l’incendio con due estintori, scrive il Daily Mail.

Un’incidente che costerà parecchio in termini finanziari poiché per sei mesi almeno non potrà mandare avanti il lavoro. “Ho ricevuto un piccolo rimborso dall’assicurazione, quel tanto che basta per continuare a fare commercio, ma non è la stessa cosa. Il piano terra è distrutto, l’intero edificio è sporco e c’è cattivo odore”, ha detto a The Comet.