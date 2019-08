Il Consiglio regionale vota il divieto di suk: niente più mercatini di libero scambio in Piemonte

Via libera al documento proposto da FdI e sottoscritto dai gruppi di Lega e Fi. Marrone: "Regole devono essere rispettate da tutti"

Niente più suk in Piemonte. Il Consiglio regionale ha approvato, al termine di un acceso dibattito, l’ordine del giorno che regolamenta i mercati di libero scambio. Il documento, proposto come primo firmatario dal capogruppo di FdI Maurizio Marrone e sottoscritto anche dai gruppi di Lega e Forza Italia, chiede alla Giunta regionale di modificare la normativa attualmente in vigore sul commercio ambulante eliminando la parte (introdotta dalla passata amministrazione) che esclude “l’attività di vendita svolta nell’ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all’esclusione sociale” dal rispetto delle norme che regolano le vendite occasionali su area pubblica.

GIUNTA CIRIO AL LAVORO

A questo punto l’esecutivo del presidente Cirio, sarà chiamato a cancellare, con una nuova delibera, l’atto con il quale la precedente giunta Chiamparino aveva escluso dal divieto previsto dalla legge regionale sul commercio, l’attività di vendita svolta nell’ambito di progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà.

RESPINTA LA PROPOSTA DI LUV E PD

Nulla da fare, invece, per l’ordine del giorno che, all’opposto, voleva salvare i mercati di libero scambio, presentato dal consigliere Marco Grimaldi (Luv) e sottoscritto dal gruppo Pd, che ha ricordato come il libero scambio sia visitato da migliaia di persone nei fine settimana e svolga un ruolo di carattere sociale e di sostegno all’economia circolare.

IL DURO AFFONDO DI GRIMALDI

“Definire quelle attività illegali, in zone di forte tensione sociale – ha osservato Grimaldi – significa dare quegli spazi in mano alla criminalità organizzata e portare insicurezza, ma di certo è impossibile vietare per legge la povera gente”.

RAVETTI CONTESTA L’ODG

L’assemblea di Palazzo Lascaris ha respinto anche l’atto di indirizzo che aveva come primo firmatario Domenico Ravetti, presidente del gruppo Pd, incentrato sulla correttezza della delibera contestata dall’ordine del giorno Marrone. In particolare, Ravetti nel suo intervento ha osservato come sia la legge che la disciplina della vendita occasionale nei mercatini, sia la delibera sul commercio ambulante siano state “il frutto di un lavoro di confronto attivo con il mondo socio-economico” e ha sottolineato “la necessità di sottrarre ogni forma di vendita all’abusivismo, lasciando spazio alla regolamentazione da parte dei singoli Comuni”.

LA SODDISFAZIONE DI MARRONE

Di parere opposto il consigliere Marrone (Fdi) secondo cui la clausola “salva suk”, va eliminata e “le regole devono essere rispettate da tutti perché altrimenti intere parti della città vengono regalate scientificamente al degrado, alla malavita organizzata che si infila in queste situazioni”.

POGGIO: “REGOLE VANNO RISPETTATE”

L’assessore al Commercio, Vittoria Poggio, dal canto suo, ha espresso parere favorevole all’accoglimento della proposta di Marrone, ritenendo che sia “importante far rispettare le regole senza deroghe ad hoc”. Per l’esponente della giunta Cirio “il persistere di situazioni d’illegalità rischia di rendere alcuni quartieri ancora più poveri e degradati”.

RICCA: “CIO’ CHE SUCCEDE AL SUK E’ ILLEGALE”

Infine, anche l’assessore alla Sicurezza Fabrizio Ricca ha manifestato parere favorevole ricordando che “ciò che succede al suk è illegale e che la Giunta l’avrebbe liberato comunque, prevedendo interventi in tempi strettissimi”.