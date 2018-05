Il consorzio taglia l’assistenza a domicilio: «Per mamma solo un’ora alla settimana»

Case Atc di via Coppini: è qui che dal 2016 vive Marcello Di Bartolomeo, con la compagna, due bimbi e la mamma, Rocchina Goffredo, 92 anni, gravemente malata di Alzheimer da molto tempo. L’anziana è costretta a letto e fino alla settimana scorsa poteva usufruire di un servizio di assistenza domiciliare messo in atto dal Ciss (il consorzio intercomunale dei servizi sociali) che garantiva la presenza di un’infermiera per cinque ore alla settimana.

Venerdì scorso, poi, è arrivata l’amara sorpresa con una lettera giunta proprio dal Ciss che recitava così: “La presente per informarla che a far data dal 07.05.2017 a causa di rilevanti esigenze l’assistenza domiciliare a favore della signora dovrà essere ridotto ad 1 ora settimanale”. Con la firma della responsabile del Servizio anziani, la dottoressa Lorella Nizza.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie il figlio della signora, Marcello di Bartolomeo. «Senza assistenza – racconta Marcello – noi non possiamo più uscire di casa, non possiamo andare in vacanza, non possiamo fare nulla, qualcuno deve sempre restare a casa. Mia madre è stata visitata più volte dai medici dell’Asl e avrebbe diritto all’assistenza domiciliare integrata, dovrebbe avere 60 ore a settimana, ma non le abbiamo mai avute. Fino a venerdì avevamo un’infermiera per un’ora al giorno, da oggi la avremo per una sola ora a settimana. Sono in contatto con i legali per far valere i diritti di mia madre. A volte non mi riconosce, a volte è addirittura violenta. Mi chiede di mio padre, è morto da un pezzo e crede lo abbia ucciso io».

E non è tutto, perché Marcello è stato costretto ad assumere anche una badante. «Noi percepiamo dalla Regione un assegno di sostegno per la famiglia e con questi dovrei riuscire a pagare una badante. Il problema è che tra contributi e busta paga alla fine ci rimetto e io sono pure disoccupato. Mi hanno tolto l’assistenza domiciliare e l’assegno è sempre lo stesso».

La denuncia è arrivata alle orecchie dell’assessore al sociale della città di Chivasso, Claudio Moretti che ha contattato personalmente Marcello e ha avviato una verifica per capire se le azioni messe in atto dal Ciss siano congrue con la situazione della signora Rocchina. «Siamo in attesa di avere un incontro con tutte le parti in causa – racconta l’assessore – ma il paziente è in carico al Ciss. Io ho avviato una verifica con il servizio di assistenza domiciliare. La persona in questione percepisce un’indennità per il mantenimento a casa della madre, i servizi aggiuntivi vanno valutati caso per caso».