In guanti bianchi e sulla banchina della Metro, il vigile in guanti bianchi "regola" l'ingresso dei viaggiatori in treno

Come all’incrocio per regolare il traffico. Solo che stavolta il vigile in “guanti bianchi” opera sulla banchina d’attesa della Metropolitana e, al posto di auto, camion e motorini, ci sono i passeggeri da…”regolare”. All’arrivo del treno, il controllore fa prima scendere i passeggeri e poi “coordina”, ordinatamente, l’afflusso in entrata dei viaggiatori, stipandoli all’interno della carrozza come sardine!!.