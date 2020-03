Il coronavirus “sfratta” anche la Sala Rossa: Consiglio comunale ridotto a Torino in attesa di una nuova sede

Saranno discusse solo le interpellanze, che non si svolgono in seduta plenaria. Nel frattempo palazzo civico è alla ricerca di uno spazio che consenta il rispetto delle distanze di sicurezza

Il Coronavirus “sfratta” anche il Consiglio comunale. Parlamentino ridotto, a Torino, in attesa che il Comune si doti di una nuova sede temporanea, così da venire incontro alle norme stabilite dal governo, nei giorni scorsi, per contenere la diffusione del Covid-19. La “sala rossa”, infatti, non è idonea, in questa fase, ad ospitare le sedute consiliari, dal momento che non consente di rispettare le distanze di sicurezza previste.

LA DECISIONE DELLA CAPIGRUPPO

Da qui la decisione della conferenza dei capigruppo che per lunedì prossimo (9 marzo) ha stabilito che il Consiglio discuterà solo le interpellanze, che non si svolgono in seduta plenaria, in modo così da evitare la presenza di un numero eccessivo di persone in aula.

NESSUNO STOP PER LE COMMISSIONI

Resto confermato, invece, lo svolgimento di tutte le Commissioni consiliari nella Sala Carpanini, decisamente più grande della Sala Orologio.

AL LAVORO PER UN NUOVO SPAZIO

Nel frattempo palazzo civico è al lavoro per individuare lo spazio idoneo ad ospitare le sedute del Consiglio. Uno spazio che dovrà adeguatamente essere allestito per garantire non solo il corretto svolgimento dei lavori consiliari, ma anche la loro trasmissione in streaming.