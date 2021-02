Ultima domenica in zona gialla: tante persone in piazza Vittoria Veneto, via Po e via Roma

Ultima domenica in zona gialla e folla a Torino. Complice anche la bella giornata, i torinesi hanno scelto di recarsi in centro e raggiungere i parchi. In particolare, ‘invasa’ in mattinata piazza Vittoria Veneto; boom di persone anche in via Po e via Roma.