L'uomo corre in soccorso del grosso pesce e lo riporta in mare

Il cucciolo d’orca si è spiaggiato. Non ha più la forza di tornare in mare e sembra ormai avviato verso una triste quanto inevitabile fine. Per fortuna un bagnante corre in suo soccorso: “abbraccia” letteralmente il grosso pesce e lo riporta tra le onde, salvandogli la vita!!