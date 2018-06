Il cuore e il bollino

Stappiamo una bottiglia in redazione per brindare con i primi quattro vincitori del nostro Grande Concorso “Vinci mille euro la settimana”, ma la vera sensazione mentre incrocio i bicchieri con Maria, Angela, Ferruccio e Simona, è quella di una festa in famiglia.

Come se questa piovosa giornata di giugno avesse riunito vecchi amici nel salotto di casa. La nostra, ma anche la loro che da anni sfogliano CronacaQui con una dedizione che sfocia nell’affetto.

Così, mentre si incrociano le storie di vita, si parla di bollini, di schede da compilare, di piccoli sogni che si realizzano, il clima a tratti sfiora la commozione. Ci si svela, come il marito della signora Angela che racconta spaccati di vita, l’arrivo da Lecce, il servizio militare, la passione per la boxe che lo ha portato a essere un campione e poi l’orgoglio di aver lavorato alla Bertone per 34 anni.

O quando il cavalier Ferruccio sfodera la foto del vecchio Toro e la tessera dell’Avis di cui è stato uno storico donatore. Un po’ come se la loro vita, specie quella degli ultimi 16 anni, si fosse incrociata con la nostra, nella sfida di Davide contro Golia nel mondo di un’editoria sempre più complicata.

Alla fine il concorso diventa il collante di un rapporto quotidiano fatto anche di forbici e di colla, per trasformare le schede in oggetti del desiderio. «Da quanto giocate con noi?» chiedo, mentre passa di mano in mano un piatto con qualche bignè. La risposta è una sola: «da sempre». E i sorrisi si allargano quando uno di loro dice lapidario: «la costanza premia». Dunque parliamo di questi premi e di cosa bisogna fare per partecipare al concorso.

Intanto acquistare CronacaQui che costa solo 50 centesimi, poi andare a pagina 7, ritagliare la scheda e, giorno dopo giorno, incollare i bollini. Per partecipare ne bastano cinque, ma naturalmente più schede si spediscono, maggiori sono le possibilità di vincere.

E non solo i mille euro la settimana. Tutti potranno concorrere al premione finale: una bella borsa di gettoni d’oro che può valere fino a 100mila euro. Che dire di più? Noi, assieme a Maria, Angela, Ferruccio e Simona, aspettiamo gli altri fortunati e tra un sorso e l’altro vagheggiamo di una grande festa, tutti insieme.