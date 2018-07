Il distributore più strano del mondo: esce fuori il riso

La macchinetta è stata brevettata in Oriente e presto potrebbe sbarcare anche in Italia

Ecco il distributore automatico più strano del mondo. Siamo abituati a macchinette ingegnose in grado di sfornare caffè, latte, cappuccini e altre bevande in pochi secondi. Una macchina del genere, invece, davvero non si era mai vista.

Da questo distributore brevettato in Oriente, infatti, fuoriescono chicchi di riso. Basta mostrare il badge all’occhio luminoso della macchinetta e dopo pochi secondi viene giù il quantitativo di cereale richiesto.

Davvero un distributore fuori dal comune. Chissà se presto non lo vedremo anche in Italia: e chissà, dopo il riso magari potrebbe essere la volta della pasta, del pane o di prodotti già belli e cucinati.