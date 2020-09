Il doppio rimorchio sbaglia tutto. L’auto “agganciata”, sbatte contro un palo e ripiomba nel dirupo

Un furgoncino e un trattore decidono di unire le forze per rimorchiare un’auto caduta giù in un dirupo. Dopo averla agganciata iniziano a tirarla su ma…quando tutto sembra fatto ecco che accade l’inevitabile! La macchina sbatte contro l’unico palo presente sul ciglio del burrone. L’urto non è violentissimo ma è quanto basta per farla sganciare dal rudimentale supporto e ripiombare giù nel burrone!!