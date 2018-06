IL DOSSIER. Viaggi segreti in Siria di 11 foreign fighter tutti partiti da Torino

Più che intollerante il suo atteggiamento manifestava un odio profondo verso i cristiani e al Cpr dove da tempo era recluso, aveva bruciato in segno di spregio verso il cristianesimo, crocifissi e immagini sacre della religione cattolica.

L’uomo, un marocchino di 29 anni, è stato espulso ieri, perché considerato pericoloso e sospettato di terrorismo, dal prefetto di Torino e rispedito a Casablanca a bordo di un volo charter.

Con questa sono 54 (25 da Torino) le espulsioni di persone vicine all’estremismo islamico eseguite nel 2018, mentre sono 291 dall’inizio del 2015.

Ma a ben vedere la galassia variegata di seguaci dell’Isis non si esaurisce sommando i numeri di chi viene rimpatriato.

Ci sono altre realtà non meno pericolose, se non esplosive. Infatti sono tredici i “foreign fighter” che nell’ultimo hanno sono transitati da Torino e tre quelli che dal Piemonte sono partiti per la Siria, per poi tornare più addestrati che mai alla guerriglia e all’estremo sacrificio.

