Il faccia a faccia Tatangelo-D’Alessio

Il duro sfogo con la lunga intervista a “Vanity Fair” che ha provocato la replica stizzita della figlia di Gigi D’Alessio, poi in parte rientrata, non è l’ultimo capitolo della saga familiare che unisce l’artista napoletano ad Anna Tatangelo. Ieri sera infatti la cantante è stata doppiamente protagonista in tv, prima come concorrente di Masterchef Vip Italia, registrato la scorsa estate, e poi soprattutto come ospite del Maurizio Costanzo Show con il primo faccia a faccia, anche se indiretto, con il suo ex più famoso.

Con l’intermediazione di Costanzo, che insieme alla moglie Maria De Filippi è da sempre vicino alla coppia, i due sono tornati a parlarsi in pubblico anche se Lady Tata era sul palco e lui solamente al telefono. Un confronto indiretto che però ha prodotto qualche spunto interessante e alimentato nuovamente le speranze dei fan, distrutti dalla notizia del loro addio almeno quanto lo erano stati all’epoca quelli della coppia Albano-Romina.

Anna non sembra voler cambiare idea anche perché quelle parole pesanti e l’accusa al suo compagno, colpevole di non aver fatto nulla per andarsela a riprendere quando lei l’estate scorsa aveva deciso di lasciare la villa romana nella quale convivevano da anni per andarsene insieme al figlio Andrea, sono troppo recenti per fare retromarcia. Però tra una parola e l’altra ha ammesso di credere ancora nella possibilità che il loro rapporto possa tornare quello di un tempo e comunque non ha negato quanto sia stata importante la presenza di Gigi al suo fianco negli anni che l’hanno portata alla maturità: «Gigi è stato, è e sarà sempre la persona più importante della mia vita». E ha anche ricordato a tutti quanto abbia investito in questo rapporto: «Io sono sempre stata per la famiglia e per l’amore. Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo».

Quanto è toccato a D’Alessio, nessuna parola di rancore, ma solo di speranza: «Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano. Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue». La Tatangelo cercava un po’ di libertà, lo ha fatto capire chiaramente a tutti adesso dopo averlo fatto presente a lui in privato mesi fa, già prima che la separazione diventasse effettiva. Basterà tutto questo per mandare a monte una storia lunga dodici anni? L’impressione è che un finale diverso sia ancora da scrivere.