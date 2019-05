Fca e Renault sono vicini a raggiungere un’intesa per “un’ampia collaborazione” che avrebbe come naturale conseguenza la fusione dei due marchi. Lo afferma il Financial Times, secondo cui le “trattative sono già in fase avanzata”.

Se i due colossi dell’industria automobilistica dovessero realmente unirsi, diventerebbero – con 15,6 milioni di veicoli vendute all’anno, i maggiori produttori di auto al mondo.