La tempesta Ciara “spazza” il Piemonte: danni e disagi in tutta la regione. Caldo anomalo e temperature massime fino a 20 gradi a Torino e Cuneo

Tempo di…primavera, con caldo anomalo. Sì, è proprio un “inverno pazzo” quello che in questi giorni sta caratterizzando il clima della Penisola, da Nord a Sud. Le temperature sono destinate a balzare in alto, nelle prossime ore, fino a toccare i 25°C in Sicilia e diffusamente i 20°C al Nordovest (in Piemonte e Liguria).

ONDATA DI CALDO ANOMALO

Secondo il team del sito www.iLMeteo.it l’ondata di caldo anomalo è dovuta alla contemporanea presenza dell’anticiclone che soffia aria mite soprattutto al Centro-Sud ed ai venti miti occidentali che spirano un po’ su tutta l’Italia.

IL FOHN RISCALDA IL PIEMONTE

Motivi diversi invece per le regioni del Nordovest dove sarà il Föhn a riscaldare il clima con temperature che saranno molto vicine ai 20°C (se non addirittura più elevate) a Torino, a Cuneo e su molte altre zone del Piemonte (a Castell’Alfero, nell’Astigiano, secondo i dati di Arpa Piemonte, la colonnina di mercurio ha fatto segnare ben 16,6° alle 2 della notte!).

IMPIANTI SCIISTICI CHIUSI

Il caldo anomalo ha costretto alla chiusura alcuni impianti sciistici del comprensorio della Vialattea, in alta Val Susa, dove le temperature hanno sfiorato i 20 gradi.

LA TEMPESTA CIARA SFERZA LA REGIONE

In ogni caso, a peggiorare le cose, ci si è messa anche la tempesta Ciara, che ha già provocato danni e diverse vittime un po’ in tutto il nord Europa, e che da stamattina ha fatto il suo ingresso anche sul Piemonte dove, in diverse zone della regione, l’Arpa ha registrato raffiche di vento oltre i 200 chilometri orari (il record è stato toccato a quota 3.272 metri in Gran Vaudala).

VENTO FORTE ANCHE NEL TORINESE

Vento forte anche al Lago Paione (dove sono stati toccati i 143 Km/h), al Rifugio Mondovi (141 Km/h) e, a più a bassa quota, ad Avigliana (74 km/h), Torino (72 Km/h) e Pinerolo (64 Km/h).

A GIAVENO ABBATTUTO UN PALO DELLA LUCE

Le raffiche hanno già causato danni e forti disagi nel Torinese. Nella notte sono state decine gli interventi dei vigili del fuoco per dissesti e alberi pericolanti. A Giaveno, un palo della luce è stato abbattuto. A Moncalieri, una delle zone più colpite, è stata registrata la caduta di diversi rami, in particolare invia Genova, dove sono dovuti intervenire i pompieri.

A TORINO, IN VIA VANCHIGLIA, CADE UN SEMAFORO

A Torino, invece, in via Vanchiglia (angolo S. Maurizio), questa mattina un semaforo è caduto sull’asfalto a causa del forte vento.

NIENTE MERCATO IN PIAZZA NIZZA

Sempre nel capoluogo piemontese, gli ambulanti, a causa del forte vento, hanno deciso di non aprire le bancarelle del mercato in piazza Nizza.

CADE UNA MATTONELLA IN CORSO RACCONIGI, UN FERITO

E anora a Torino, il forte vento ha causato danni anche in corso Racconigi, dove una mattonella si è staccata da un palazzo ed ha colpito alla testa una persona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: il malcapitato, per fortuna, ha riportato solo una ferita lieve.

TEMPERATURE IN LEGGERO CALO MERCOLEDI’

Per quanto concerne il resto d’Italia, il clima sarà mite e decisamente primaverile. Temperature massime tra 15 e 18°C sono attese, infatti, sul resto delle città come ad esempio a Milano, Firenze, Roma, Bologna, Bari, Palermo, fino a 22°C in Puglia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che già da domani, mercoledì 12 febbraio, le temperature caleranno di 3-5°C al Nord, ma si manterranno stazionarie sul resto d’Italia.

TEMPO STABILE FINO AL WEEKEND

L’anticiclone continuerà a mantenere un tempo pressoché stabile almeno fino al weekend, a parte qualche breve e veloce incursione piovosa tra giovedì sera e venerdì 14, giorno di San Valentino.