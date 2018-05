La storia della Panetteria Il Fornetto in corso Traiano 55 è quella di un amore che ritorna. Dal 2015 il locale è stato riaperto qui, un ritorno alle origini dopo una decina d’anni. Dentro ci sono la signora Marina con i suoi genitori, mentre Giuseppe (marito di Marina) dà una mano dietro le quinte. E sui banconi prodotti freschissimi tutti i giorni: quelli classici da panetteria ma anche da pasticceria, come babà, cannoli siciliani, baci di dama tutti realizzati con burro anidro per preservarne la massima qualità. E ancora pizze, anche con farine di mais e farro (e olio extra vergine d’oliva), torte su ordinazione per compleanni e cerimonie, servizio di catering in occasione di grandi eventi e conferenze stampa. Dolce e salato per tutti i gusti, insomma.

La panetteria è aperta dal lunedì al sabato con orario continuato 7-19.30.

Contatti: 348.6013953.