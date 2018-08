Il freno si surriscalda ed esce molto fumo. Disagi sul treno diretto a Torino

I passeggeri, per precauzione, sono stati fatti scendere dalle carrozze. Il convoglio è stato sostituito. Dopo mezz'ora la situazione è tornata alla normalità

Disagi in stazione stamani alla stazione ferroviaria di Alessandria per il surriscaldamento del ceppo frenante di un treno diretto a Torino. “Il dispositivo – spiegano alla polizia ferroviaria – è rimasto bloccato producendo molto fumo ma, fortunatamente, non si è incendiato”.

I PASSEGGERI SONO STATI FATTI SCENDERE

I passeggeri, per precauzione, sono stati fatti scendere dalle carrozze. Il convoglio è stato sostituito e, dopo circa mezz’ora, la situazione è tornata alla normalità”. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco.