IL GIALLO DELLA LOGOPEDISTA SCOMPARSA. Il filatelico Paolo Stroppiana esce dal carcere dopo 7 anni

Dopo 7 anni di carcere, il filatelico Paolo Stroppiana, condannato per la scomparsa della logopedista Marina di Modica, esce dal carcere. L’uomo, al centro di uno dei casi di cronaca più spinosi e controversi avvenuti a Torino, è stato ammesso al lavoro esterno.

Dal lunedì al venerdì, infatti, svolgerà le pulizie all’ospedale San Luigi di Orbassano per una cooperativa (uscirà dal carcere delle Vallette alle 7 del mattino per poi rientrare alle 22).

LA VICENDA.

Marina di Modica, il cui corpo non è mai stato ritrovato, scomparve nel nulla nell’ormai lontano 1996. L’unica che traccia che lasciò era impressa nel suo diario, dove scrisse che avrebbe dovuto incontrare il filatelico per una questione di francobolli. Stroppiana si è sempre professato innocente (ha affermato anche di aver cancellato l’appuntamento con di Monica), ma ciò non è bastato e nel 2011 la Cassazione lo ha condannato a 14 anni (3 coperti da indulto) per omicidio preterintenzionale.