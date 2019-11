Il giardino e i giardinieri

Scriveva Indro Montanelli «che il buon Dio fece il “giardino d’Europa” in un un momento di abbandono e di indulgenza. Poi si accorse della propria parzialità e la corresse mettendoci come giardinieri gl’italiani». Erano gli anni ‘60 e qualcuno aveva lanciato strali contro l’aggressione del cemento delle rapaci mani dell’uomo sulla Riviera Ligure. Tanto da indurre sempre Montanelli a concludere: «E’ più facile combattere la mafia, il delitto d’onore e l’abigeato che la pacchianeria e l’indifferenza alle bellezze naturali e paesaggistiche».

Ringrazio Gian Antonio Stella per aver ricordato queste parole di un grande maestro del giornalismo con cui ho avuto l’onore di lavorare per 18 anni. E sono convinto che sue parole calzino a pennello con quello che sta accadendo in questo Paese travagliato, vessato da sciocchi e da malfattori e abbandonato a se stesso. Le prove sono qui, davanti a tutti: quella pioggia del Ferragosto 2018 che spezzo il Ponte Morandi a Genova, quel troncone di viadotto lungo trenta metri spazzato via da una frana sulla Torino-Savona. E poi gli allagamenti, i fiumi pieni di detriti, la terra che scorre via come una marmellata amarissima di detriti, alberi e case innocenti. Il frutto della politica del chissenefrega e del massimo profitto, praticata persino dove si paga il pedaggio, moderna applicazione delle vessazioni dei ricchi sui poveracci come noi che sopportiamo tutto, mugugnamo e poi non siamo capaci di cacciare all’inferno i furfanti. Per la cronaca, che trovate minuziosa in queste pagine, siamo isolati, il mare lo sfogo naturale per cui in decine di migliaia di torinesi hanno investito i risparmi per la seconda casa è vietato dalle strade interrotte, la Val d’Aosta impone le gimcane perché incombe un’altra frana gigantesca e da sempre “monitorata”, che vuol dire ignorata. Ma che sarà mai, di fronte ai 242 miliardi di euro di danni causati in cinquant’anni di incuria da frane, alluvioni e terremoti?

