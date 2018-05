Il giorno da fiaba di Harry e Meghan in mondovisione

Credevamo di avere visto tutto, almeno tutto quello che è stato trasmesso in tv e sul web deliziando il pubblico in mezzo mondo, ma c’erano ancora dei particolari da scoprire del Royal Wedding tra Harry e Meghan. In primis il bacio, quello per cui Harry fremeva in chiesa non appena ha potuto sollevare il velo della sposa, ma che è comprensibilmente è arrivato soltanto una volta finita la cerimonia, ma anche il loro giro in carrozza per fare felici le decine di migliaia di fan accorsi da tutto il mondo.

E poi ci sono gli scatti ufficiali, quelli diffusi nella tarda serata di lunedì dalla Casa Reale inglese e sono opera di Alexi Lubomirski, origini nobili dell’antica aristocrazia polacca e lo stesso che aveva scattato la foto ufficiale del fidanzamento di Harry e Meghan. Due immagini a colori che li ritraggono insieme alle loro famiglie nel salotto verde del castello reale. In quella più formale sono presenti la regina Elisabetta e il marito Filippo di Edimburgo ma anche i consuoceri Doria Ragland (madre della sposa e unica invitata dalle sua famiglia), Carlo e Camilla, William e Kate con i due figli perché Louis era rimasto a casa e gli altri paggetti e le damigelle. Nell’altra invece c’è la festa dei dieci paggetti, guidati dal principino George e da sua sorella Charlotte insieme a due sorelline figliocce di Meghan, Remi e Rylan Litt, di 6 e 7 anni, e ai tre figli di Jessica Mulroney che è una delle sue migliori amiche.

Ma ci sono anche altri scatti che immortalano una giornata indimenticabile. Come l’espressione statuariamente affascinante di Kitty Spencer, cugina dello sposo e unanimemente incoronata come la più bella tra le ospiti anche perché quell’abito Dolce&Gabbana le calzava a pennello. Oppure le amiche della sposa che insieme al cast della serie tv “Suits” (quella grazie alla quale la Markle ha svoltato diventando famosa in tutto il mondo) non hanno perso l’occasione per un selfie speciale nei giardini dei palazzi reali, commentando poi «Orgogliosi di aver condiviso le nozze di Meghan e Harry».

Ma ci sono anche gli sposi che attraversano la navata della chiesa, i consuoceri che quasi liberati di un peso scendono le scale prima di andare al ricevimento, Harry e Meghan che lasciano la parte più sacra e formale della cerimonia a bordo di una rombante Jaguar E-type Roadster 100 per cento elettrica.

Infine uno sguardo alla cucina, diretta dallo chef Mark Flanagan con 25 cuochi. Nel menù spiccavano anche piatti di tradizione italiana come la panna cotta (ai piselli con uova di quaglia e limoncina), il risotto con piselli e menta, olio di tartufo e scaglie di parmigiano, oltre alla torta nuziale decorata con i limoni di Amalfi.