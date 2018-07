Il Gran Paradiso e il cinema. Torna il festival della natura

Proiezioni, convegni, iniziative social, eventi: ecco gli ingredienti che il 21° Gran Paradiso Film Festival in programma nella vicina Val d’Aosta a partire dal 23 luglio. «Tutto girerà attorno al tema dei confini – ha spiegato ieri, ospite alla Mole, la direttrice artistica Luisa Vuillermoz – In un momento in cui essi sono spesso citati in termini di migrazioni di uomini, noi ne vogliamo sottolineare la visione dinamica di soglia e non di limite».

Una visione evidenziata anche da Antonio Mingozzi, direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso: «Trovo sia un tema bellissimo e stimolante: da ecologo identifico il confine con la zona di transizione che, per sua natura, è più ricca di sfumature e di biodiversità».

Tradotto in cifre, l’argomento portante della rassegna – sponsorizzata per il quarto anno consecutivo da Fondazione Crt – comprende centotrentotto opere provenienti da ventisette nazioni di cinque continenti. Dei sette Comuni coinvolti, Cogne la farà da padrona ospitando sia il “Concorso Internazionale” con i suoi dieci documentari in cartellone dal 23 al 27 luglio sia il “CortoNatura” con i suoi nove cortometraggi di scena sabato 28. Grande assente l’Italia che lo scorso anno vinse proprio nella sezione corti.

Tra le novità di quest’anno, l’ouverture voluta dalla Regione Val d’Aosta con la proiezione, il 21 nel Palazzo Regionale di Aosta, di “Antarctica – Sur les traces de l’empereur”, film vincitore dello “Stambecco d’oro 2017”. Seguirà, il 23 alle 17, l’inaugurazione ufficiale che avrà come protagonista la cantautrice valdostana Naïf Hérin.

Film a parte, il Gran Paradiso Film Festival offrirà anche un ciclo di incontri cui interverranno, tra gli altri, Giuliano Amato, Fabio Fazio, Luciano Violante e Don Luigi Ciotti, personaggio-simbolo di questo 21° Gpff.

Tra le chicche si segnalano attività come il “Bioblitz” in programma il 24 a Cogne, l’avvicinamento all’arrampicata su roccia a cura del Cai il 25 e l’iniziativa social “Scatto matto al Gran Paradiso Film Festival” (www.gpff.it).