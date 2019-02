Gli anarchici arrestati sabato sera in borgo Vanchiglia ieri mattina sono usciti dal carcere. E la notizia non è piaciuta ai poliziotti che si sono beccati pietre, bottigliate e bombe carta in quella che si ricorderà come la giornata della vendetta anarchica, per lo sgombero dell’asilo occupato in via Alessandria. E tanto meno piace a chi è costretto a vivere nel quadrilatero tra lungo Dora, corso Giulio Cesare, corso Brescia e corso Palermo, che ci ricorda la Belfast ai tempi dell’Ira, con check point all’ingresso delle strade e controlli dei documenti anche solo per comperare il latte la mattina. Insomma, c’è rabbia per questo ritrovato buonismo, pur giustificabile giuridicamente, che mostra una volta ancora una sorta di debolezza verso chi considera la piazza un campo di battaglia. La conta dei danni è ancora da stilare, ma sabato Torino ha fatto un passo indietro di vent’anni, quando i centri sociali sociali scesero in piazza tutti insieme (spaccando anche i vetri del nuovo tribunale) in nome di quei Maria Soledad Rosas e Edoardo Massari suicidi in carcere. Allora fu vera guerriglia e sabato si è ripetuto il film delle violenze e delle devastazioni. Uno scenario in cui ci si sarebbe aspettati rigore e anche durezza nei confronti di chi – e questo è certo – ha partecipato agli scontri, ed è stato ammanettato in strada. E invece in sei su 11 hanno ricevuto il foglio di via da Torino mentre gli altri dovranno firmare soltanto una volta al giorno il registro della caserma. Troppo poco, ci pare. Con il rischio che il guanto di velluto vada ad esaltare la sete di vendetta di questi criminali che stanno cercando una nuova casa abbandonata da occupare e trasformare in fortino.

fossati@cronacaqui.it