Il killer libero grazie alla patente falsa

Sulla patente falsa aveva tolto una lettera al suo cognome. Un piccolo stratagemma con il quale evitare guai in caso di un controllo, visto che lui era ai domiciliari e non avrebbe dovuto lasciare casa.

Nei giorni scorsi, ricevuta la segnalazione dalla Procura di Ivrea, l’ufficio di sorveglianza di Vercelli ha revocato gli arresti domiciliari a Michele Olimpio, 59 anni, originario della Campania ma residente, da qualche anno, a Busano. La pena parla di una condanna per omicidio. Infatti, è ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio di Luigi Giglioso, avvenuto il 18 settembre 1997 sulla tangenziale di Posillipo. Un crimine per il quale Olimpio è stato condannato a trent’anni di reclusione. Ma nonostante questo con una serie di cavilli giuridici era riuscito ad ottenere gli arresti domiciliari.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri di Rivara in pieno centro a Busano. Ed è allora che i militari dell’Arma hanno scoperto la verità. Sulla patente di guida, infatti, rilasciata dalla motorizzazione di Napoli, risulta Michele Olimpo, senza la «i» del cognome, residente a Busano e, ovviamente, incensurato. I carabinieri, conoscendo il soggetto, hanno verificato la situazione, denunciandolo per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, uso di atto falso e sostituzione di persona. L’ufficio di sorveglianza di Vercelli, vista la denuncia alla procura di Ivrea, ha revocato i domiciliari. Per Michele Olimpio si sono così riaperte le porte del carcere.