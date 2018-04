Il killer “sbagliato” per il commissario

Carlo F. De Filippis non lo sa, forse, ma io l’ho “incontrato” quando ero nella giuria del Premio Inedito e l’avevamo portato in finale, anche se non aveva conquistato la vittoria finale. La cosa curiosa è che, fra i tre libri che ha pubblicato da allora, manca proprio quello che mandò al concorso (lasciando chiaramente intendere di avere una serie già pronta). Carlo scrive da una ventina d’anni e ha creato un personaggio che in qualche modo resta impresso, il commissario Totò Vivacqua. Qui apriamo una discussione: i commissari come li immaginano tanti romanzieri ormai hanno altri gradi, però è vero che “vicequestore aggiunto” non suona altrettanto bene (tranne per Manzini con Rocco Schiavone) e in ogni caso il commissario è come il maresciallo per i carabinieri, è una figura che va oltre gradi e ruoli. D’altra parte, anche l’ispettore Derrick è sempre rimasto tale anche quando la polizia tedesca ha rivoluzionato gradi e organizzazione. Altro appunto (e con questo, Carlo, ci togliamo il dente e il fastidio) è che nella narrazione thriller, secondo la mia opinione da cronista e a tempo perso autore di noir, o sposi il realismo o scegli l’ambientazione verosimile ma inventata. Per dire, l’87° distretto di Ed McBain, o le città indefinite di Donato Carrisi. Se invece ti infili a Torino e sei preciso nelle procedure criminologiche, attento ai dettagli, perché cadere su piccoli particolari? Ma ti passiamo la “licenza poetica” perché comunque Vivacqua è simpatico. L’ultima avventura, fresca fresca di stampa, è “Uccidete il Camaleonte” (Mondadori, 16,90 euro), dove il nostro commissario si sta preparando a partire per le ferie, quando ecco che arriva la fregatura. Un assassino feroce è tornato a uccidere, dunque l’uomo bloccato tempo prima probabilmente non c’entra nulla. E la squadra “antimostro” di super investigatori ha clamorosamente toppato ed è lo zimbello di tutti. La situazione è talmente incasinata che persino il prefetto viene inserito nella catena di comando. C’è un solo uomo che ha già fermato un serial killer ed è il commissario. Ma lui se la sente di mettere in gioco la sicurezza della propria famiglia? Proprio nelle ore in cui il collega a volte troppo disprezzato si è ucciso dopo l’abbandono della moglie? Il tempo passa, il sangue manda il suo lezzo inconfondibile e nell’ombra, ma neppure troppo lontano, c’è un uomo che prepara un macabro album di nozze, con donne morte dopo orribili torture. Un uomo da fermare a ogni costo.