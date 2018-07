Il ladro di liquori ci ricasca: torna a rubare nello stesso supermarket. Arrestato per la quarta volta

Come in occasione dell’ultimo furto di pochi giorni fa, l'uomo, un 66enne, ha prelevato uno zaino trolley e lo ha riempito di bottiglie

Il ladro di liquori ci ricasca. Come in occasione dell’ultimo colpo messo a segno pochi giorni fa, il balordo ha scelto come luogo per l’ennesimo furto il supermercato “Carrefour” di corso Turati a Torino, agendo sempre con lo stesso modus operandi.

RUBA 13 BOTTIGLIE

L’uomo è infatti entrato nell’esercizio commerciale, si è recato nel reparto cartoleria e qui ha prelevato uno zaino trolley. Successivamente si è spostato nel reparto liquori dove ha prelevato e occultato nel trolley 13 bottiglie di liquore di vari genere. Fatto ciò, ha tentato di allontanarsi dal supermercato ma riconosciuto è stato fermato da personale del negozio.

GIA’ ARRESTATO QUATTRO VOLTE

Come nelle ultime circostanze, il sessantaseienne, ora gravato da un divieto di dimora nella provincia di Torino emesso lo scorso 25 luglio, è stato arrestato dagli agenti della squadra volante. Nella sola seconda metà del mese in corso, il 66enne è stato arrestato per ben 4 volte per condotte identiche.