Il litigio finisce a coltellate: marocchino in manette per tentato omicidio

E finita con un uomo accoltellato, un 40enne astigiano, una lite scoppiata questa mattina all’alba ad Asti, con ogni probabilità per un cellulare rubato. Gli agenti della polizia, giunti sul luogo del raid, a pochi metri di distanza dal ferito, hanno trovato il presunto aggressore, un marocchino di 42 anni.

MAROCCHINO IN MANETTE

L’uomo, nel corso della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Al termine degli accertamenti, è stato arrestato per tentato omicidio aggravato mentre la vittima, colpita al torace con quattro fendenti e subito soccorsa, è stata accompagnata in ospedale e qui ricoverata in prognosi riservata.