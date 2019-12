Il maglio verde

Le due ecotasse introdotte dal governo, la sugar tax e la plastic tax, sono uscite ben diluite dal Parlamento. Renderanno pochissimo all’erario, rispetto a quanto hanno fatto discutere e litigare gli italiani. A Roma però sono soddisfatti lo stesso, perché le considerano delle leggi-monito, indicative di quel ‘green new deal’ che il governo intende prendere e mantenere.

L’insegna verde è accesa, insomma. Non si sa bene cosa si fa in cucina, ma il menu è stampato bene. La Coca Cola però non era d’accordo, ed era già intervenuta. Anzi, forse è stato proprio il suo intervento a far annacquare le due leggi. Non contenta di pagare poco o niente di tasse (come tutte le grandi multinazionali, da Google ad Amazon) la piovra di Atlanta aveva sospeso i piani di assunzione e gli investimenti previsti per il 2020 in Italia (49 milioni).

Di più: aveva minacciato di chiudere parte dei suoi stabilimenti italiani e licenziare 1500 dipendenti, e anche di non comprare più arance siciliane per la Fanta. Ma non ci ha spaventati. Come poteva essere credibile nelle sue minacce un’azienda che già dopo l’annuncio delle ecotasse aveva comprato la Lurisia per 88 milioni? Che aveva già programmato assunzioni e investimenti milionari in Italia?

Il nostro mercato le interessa, va là, e anche tanto, se no se ne sarebbe già andata. Le multinazionali non stanno qui per simpatia o beneficenza. Se non ci guadagnano, impagliano i tondi, vedi Arcelor Mittal. Comunque, Coca Cola a parte, non capisco che bisogno ci fosse di introdurre la plastic tass in un’Italia che (fonte Confindustria Vicenza) ricicla già il 93% delle bottiglie in plastica. Come? Per far girar le balle a Trump? Ah, ho capito.

collino@cronacaqui.it