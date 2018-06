Il maltempo concede una pausa, ma da domenica sera tornano i temporali

Nel nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto su Torino la stazione meteo in via della Consolata ha misurato 23 mm di pioggia in soli 15 minuti

Una breve pausa. Una parentesi più asciutta e con temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura: sono le previsioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) per il weekend, a partire da oggi pomeriggio. La pausa temporalesca, tuttavia, durerà al massimo 48 ore: dal tardo pomeriggio di domenica, infatti, una perturbazione dalla penisola iberica in movimento verso la Francia riporterà, su buona parte della regione, rovesci e temporali che proseguiranno anche per tutto lunedì.

VERA SVOLTA DOPO IL 17 GIUGNO

La previsione a medio termine di Smi (Società Meteorologica Italiana) non prevede una vera svolta fino al 17 giugno, da quando i temporali dovrebbero farsi sempre meno frequenti, con la prospettiva dell’inizio della vera estate. Nel nubifragio che ieri pomeriggio si è abbattuto su Torino la stazione meteo di Arpa in via della Consolata ha misurato 23 mm di pioggia in soli 15 minuti.