Il maltempo minaccia le piscine: «Posticipate le aperture estive»

L’anno scorso fu il maltempo, quest’anno le continue e interminabili piogge. L’apertura della stagione estiva della piscina Colletta di via Ragazzoni, nel quartiere Vanchiglietta, si fa attendere.

Dopo l’annuncio della circoscrizione Sette è arrivato, nel giro di poche ore, un piccolo dietrofront. L’apertura, in programma la settimana prossima, è stata rinviata a data da destinarsi (probabilmente a inizio luglio, il 2) a causa del maltempo che ha rallentato i lavori di manutenzione alla vasca esterna. E per la precisazione della posa delle piastrelle.

«Ma contiamo di risolvere questi problemi quanto prima, nel frattempo ridurremo la capienza massima a 99 persone» ha spiegato il coordinatore allo Sport della circoscrizione Sette, Ferdinando D’Apice. Nel frattempo l’ufficio Sport di Palazzo Civico ha dovuto dare la cattiva novella.

La seconda nel giro di due anni: l’anno scorso, infatti, furono i raid vandalici a mettere nei guai l’impianto. La vasca interna, tuttavia, riaprirà già martedì. Ospitando i gruppi di estate ragazzi al mattino, mentre al pomeriggio sarà aperta al pubblico fino alle 18. E se da altre parti si sorride, alla piscina Lombardia di corso Lombardia c’è anche da fare i conti con i lavori di manutenzione della vasca esterna.

In questo caso la riapertura dell’impianto di zona Lucento potrebbe slittare alla fine del mese. «La piscina all’aperto – racconta il presidente della Cinque, Marco Novello – avrebbe dovuto aprire il 19 giugno. Ma, come altre piscine, è stata soggetta a lavori di manutenzione straordinaria che a causa del maltempo sono in ritardo. Quindi presumibilmente, se migliora il tempo, aprirà entro fine mese. Intanto la piscina coperta è aperta sia per estate ragazzi che per il nuoto libero».